Собянин: В 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Активное дорожное строительство, несомненно, продолжится 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов — такими итогами реализации проекта по созданию нового дорожного каркаса Москвы за прошлый год поделился на этой неделе Сергей Собянин.
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