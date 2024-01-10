Собянин: В 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Активное дорожное строительство, несомненно, продолжится 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов — такими итогами реализации проекта по созданию нового дорожного каркаса Москвы за прошлый год поделился на этой неделе Сергей Собянин.