Ответ Ксюше Собчак, почему Владимир Путин не ходит на политические дебаты

Любопытно, однакоПолитикаОтвет Ксюше Собчак, почему Владимир Путин не ходит на политические дебаты Бедность не порок "У нас представить, что Путин с кем-то выйдет на дебаты – невозможно.Вернуться к статье14014НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьпетр курносенкоЛюди, Вы что серьёзно считаете ксюшу общак человеком? Это существо даже обезьяной назвать нельзя, обезьяны обидятся.Евгений Сво-первых, в момент дебатов он работает, а не треплет языком; во-вторых, он даёт огромное преимущество, фору другим кандидатам. 1) во время выборов работать он не должен, не имеет права, а должен уйти в неоплачиваемый отпуск. 2) обсуждать серьезные вопросы с серьезным кандидатом - это не на удобные и заранее отобранные вопросы умничать. По итогам вполне может поиметь бледный вид и макаронную походку. Так что придумайте другие "благородные" причины...Василий ИвановичТупорылый, каждый год ВВП отвечает в прямом эфире на тысячи вопросов от любого человека, в том числе от западных СМИ. Там он излагает свою точку зрения на внешние и внутренние проблемы и как их решать. А сраться с оппонентами как Трамп с байденом на так называемых дебатах, или становиться на колени жопой к стадиону - это для клоунов и шоуменов типа Урганта с лошадью. Хочешьразвлечься на шоу с лошадями-сходи в циркВладимир EвтушенкоГде за все эти годы на ТВ был хоть один серьёзный кандидат в президенты? Собчак? И что, ради пиара мрази Собчак должен был ВВП придти на ТВ? Вы в своём уме?Николай ЗайчиковНу излагать он излагает только вот с решениями у него его изложение не сходится .Игорь ВОСТОКОВСогласен,ведь будут заданы неудобные вопросы,которые волнуют большинство,а не только на срежиссированные, как на ответах Президента по телевидению.Дмитрий ФактуровичОшибка которую совершил Собчак - это воспитал дуру-дочку.IKInna KuznetsovСобчак соверщил много ошибок - вляпался в Нарусову и родил эту МРАЗЬ. Она не дура, а обыкновенное НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСКОН ДНО!Ирина Власова"Дура" для собчачки это почти комплимент - подлая, беспринципная, циничная, оголтелая дрянь, подпевала всякой шушере русофобской. Можете, поискать в интернете, как она подростком командовала папочкой, возмутившись, что его друзья не встали, когда эта 13-летняя соплюшка вошла в комнату. Какое уж тут "воспитание". А ребенка Платона очень жаль, что родился у этой суконки. Один плюс у нее, наконец то призналась, что Путин не является ее крестным, на этом фейке она долго "ездила".Виктор Василенкоона далеко не дура , посмотрите как эта стерва и в политике и во всяческих " шоу " везде засунула свой нос и имеет с этого хороший капитал......ну а когда наступит время "ч " быстренько с мамой свалят за бугор где хранят бабосы и теплые квартиры ...Владимир EвтушенкоОшибаетесь, мразь породила мразь, такую же, как он сам с нарусовой.Дмитрий Демочкин"Люди! Вы ЛОХИ! " - (В.В. Путин.)IKInna KuznetsovИ это, увы, верно.Виктор Василенкочастично ....Владимир EвтушенкоА за клевету не боишься отваетить? Путин не мой кумир, но лишь подлец будет приписывать человеку, любому, то, что он не говорил. Значит, ты лжец, подлец и клеветник.Людмила АнисинаКсения давно выросла из состояния Ксюши,поэтому особенно смешно слушать её пошло-глупые вопросы. Кто-то из умных людей сказал о ней.что живёт она громко и назойливо.В этом она вся и есть.НАНаталья АндросоваА я согласна с Собчак в этом вопросе. ВIKInna KuznetsovЭто Ваше право (соглашаться с Собчак), но никому эти дебаты не нужны, потому что Путин их наверняка выиграет - очень умен и видит весь спектр проблем. Да и с кем дебаты? - с этой распущенной девкой (Собчак). с прокисшим Зюгановым, с шизофреником Жириновским и т.д. Молодые еще не подросли, а остальные себя уже проявили. А эта мерзость (Собчак), мечтательница о власти, может дискутировать - с навальным (как имя нарицательное),TtestorrВ каком вопросе, разве не Ксюша Собачка обсирала Путина на дебатах в 2018, не давая ему своим ором даже рот открыть???? Вы дибилы, вы в каком мире живете, если трехлетней давности истории не помните?????Людмила Анисинаона и маньяком педофилом с радостью дискутирует,лишь бы громко и навязчиво проявиться)))Людмила Анисинаона и маньяком педофилом с радостью дискутирует,лишь бы громко и навязчиво проявиться)))IKInna KuznetsovОна посмела даже о Дне Победы что-то гнусное выплеснуть! Чему удивляться?! - гены (с доминирующим ДНК сенатора от неведомой ей Тувы, ложью влезшей в семью Собчака). Две твари!Владимир EвтушенкоТо есть, вчы такая же мразь, как и Собчак?ГусЕнаСобчак хочет стать Опрой. России хватило ее проекта " Дом -2"...WWaleryЗачем и что такое дебаты для действующего Президента? Что и кому должен разъяснять Президент, если его мы видим каждый день в работе. Дебаты для новичков, возжелавших стать главой огромной страны - один меченный уже попробовал и где его страна? Дебаты для новичков - лучше узнать их - кто и что он, что хочет и как это будет делать. А Ксюша Собчак дура... и говорить с ней зрителей не уважать.pg_shkirin петрв дебатах участвуют кандидаты в президенты, считаю отказ от дебатов-трусость кандидата.WWaleryНу, и чего боится кандидат?Виктор Василенкос автором не согласен на 100% , по началу Путину было действительно не за чем ходить на дебаты , ибо его рейтинг был внушительно высок , сейчас это далеко не так ...WWaleryДебаты - рейтинг, какая связь? Тебе тупой базар и обещания реальнее настоящей работы? Новый кандидат обычно говорит "надо, надо", и как сделать это "надо" он не знает, так как на такой работе никогда не работал (например платошкин)..Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Владимир СергеевА чё Вам Платошкин ?? Вон у пиндосов Рейган артист руководил Страной .. Трамп тоже никогда не руководил Страной ... У чехов Вацлав Гавел . в Польше вообще электрик был Президентом ... А по сути еще до начала выборной кампании Администрацией Президента тщательно выкашивается поле из кандидатов подбираются только те которые явно не подходят на эту роль , именно отсюда у нас и кандидаты Президенты сплошь продавшиеся .. Именно поэтому и смотрит Власть на них свысока на ШАВОК ..Ну а если появился НАСТОЯЩИЙ Президент в ход пускаются все мыслимые и немыслимые провокации... Яркий пример Грудинин ... На сегодняшний день у него прошло более 800-сот судов... Также Платошкина заранее подрезали дабы не вылез ... Какие уж тут дебаты и демократия ... А вы хлопаете в ладошки и спрашиваете а где претенденты.. ??? Кстати солнцеликий тоже с капитана начинал ..WWaleryВы неадекватно мыслите - в Америке президент представляет не народ, а интересы денежных мешков и работает на их блага. Про демократия - вам нравится смотреть дебаты? При том, что это не научная конференция, где примерно равные по образованию обсуждают некоторые гипотезы и установленные факты. Что мы видим на Дебатах - абсолютно разные интеллектом, образованием и происхождениями люди что-то пытаются доказать или перекричать и работают только на тупую публику. Если вы любитель дебатов - помните наверное кандидата, который мешал говорить участникам посредством свистка-пищалки... Дебаты примитивны сами по себе и предназначены для оболванивания американского народа. Там гражданин ничего не решает, все решают назначенные (кем?) выборщики. Платошкин абсолютно не государственник и сразу сдаст Россию американцам, как в свое время ельцин.ГусЕнаПлутошкин-аутсайдВладимир СергеевВ Америке Президент представляет интересы денежных мешков Хе Хе , неужели Вы думаете , что наш Президент представляет интересы народа ??? Судя по растущим как грибы миллиардерам ...Свисток пищалка - наверное Ваш уровень ??? Я же обьяснил , что Кандидаты У НАС подбираются таким образом чтобы такие как Вы и думали...- какие же они тупые ... так и дебаты проводят как на базаре ... В той же Америке дебаты ведут ЛИДЕРЫ гонки ибо все внимание народа только к ним.. и у них уровень достаточно высок по отношению к другим .. И только в дебатах видна позиция кандидатов . Как они понимают свою программу , как ее исполнять , реально это или нет ?? Вот Вы же даже ни разу не вникли в сущность программы , что КПРФ , что Платошкина а туда же ... хе хе мол не потянет ... Откуда Вам знать ??? ах да это Ваше мнение !!!! Пустое у Вас мнение.. Лживое... В отличие от Вас Власть это поняла и закрыла его на десять лет ... так что не переживайте ..Владимир СергеевНу еще бы Хе Хе Я бы ОЧЕНЬ удивился если бы появилось другое мнение..ГусЕнаНу да. Не иогу понять плутошкинцев...Но, в вообщем Вы правы по поводу дебат.WWaleryЯ не воспринимаю ни одно Ваше предложение, все они похожи на дебатные, которые и слушать не хочется. Ваш платошкин сегодня т р е бу ет ухода правительства в отставку... ну не придурок ли? У него есть замена, есть проверенные специалисты?. А наши олигархи хорошо деляться (принуд. разумеется) с государством. Пример НорильсНикель. И на какие шиши по вашему Россия почти обновила все свое вооружение - самое главное что сегодня следовало сделать! Ваш платошкин способен проявить твердость в Сирии или в Карабахе... Не смешите тапочки - платошкин есть горбачев (не далекий).WWaleryПо вашему мирозрению вам и собеседницу. Дебатируйте, удачи!Владимир СергеевНадо же ... Ахренеть .. оказывается мы перевооружаемся за счет крох со стола Олигарха владельца Норникеля??? .. А не с наших ли налогов ?? **Олигархи хорошо делятся** Ахренеть снова ... ну да делятся уже 35% ВВП принадлежит им.. ДЕЛЯТСЯ ... а сколько уведено за Границу??? Интересно и где же такая статья в бюджете где сказано - ЭТО ПОДАРИЛИ ОЛИГАРХИ на развитие вооружений ... Бл@дь идиот .. Надо же ... оказывается твои тапочки умнее тебяWWaleryЯ для вас не учитель арифметики и вы для меня второгодник в школе. Видеть не хочется. Ты не понял и не надо, а про тапочки пошутил, да? По части идиотизма со временем уточним, не обосрись только.Владимир СергеевДа уж ... судя по комментам , тапочки на самом деле впереди тебя бежали Хе Хе Знаний в экономике НОЛЬ ... Амбиций - полная ЖОПА ... весь твой портрет .. Защитник Олигархов.. хренов.WWaleryСам прочитай что ты написал и объясни - что хотел сказать то, чмо! Только и понял, что у тебя жирная жопа! Но это мне не надо, это ты к активным педикам беги и можно без тапочек. К сожалению не подскажу где они собираются, та это ты сам как нибудь, оКЕЙ? ГусЫня тебе в компанию.ГусЕнаХихи, Долболера-он такой:))) ИдиЕт:)Владимир СергеевНу судя по твоему интеллекту ты даже не чмо ... а УПЫРОК у которого вместо мозгов солома ..WWaleryМели емеля! Обоснуй свои слова, а то как из подворотни гавкаешь. Я не вижу твоего интеллекта по основаниям твоего коммента от 3 июля, 0:16. Только пустые слова. И как ты так разговаривающий можешь берешься оценивать других? Твои родители были пьющие, да?Владимир СергеевЧтобы увидеть у кого то интеллект , надо самому этим интеллектом или хотя бы знаниями обладать ... Судя по твоим комментариям у тебя образование ниже среднего , ибо Верить тому что Олигархи содержат Страну может только наивный или глупый , не разбирающийся ни в налоговой системе ни в других вопросах экономических взаимоотношений .. Тут одно из двух ... либо ты на самом деле ГЛУП либо слишком молод и плохо учился , коли веришь всяким сказкам ... которые рассказывают наши министры типа Димы Орешкина .. Мои родители ДОСТОЙНЫЕ люди , ... у меня самого уже давно взрослые внуки..ГусЕнаВладимир, не обращайте внимание на этого дурачка. Он нахватался в инете верхушек, а сам туп как пробка. Ни убеждений, ни позиции. Просто ТРЕПЛО.WWaleryВерить или не верить - это я вам предоставляю! Я же обойдусь собственными знаниями. То что у тебя внуки ни о чем не говорит! Вот у твоей подруги по ее словам четверо детей, а пишет тут дребедень пьющей и неудовлетворенной женщины. Разве для этого тут место? Твои постоянные обзывания людей глупыми смешны - в лицо подобное ты никогда не скажешь, следовательно человек ты не умный, и доказательства этому в том, что ставишь себя на равных упрекать министра... кто ты? Ты сморчек вонючий и тоже туда же - управлять государством как бы рассуждаешь. Твой уровень - ГусЫня, у которой каждое второе слово - минет. И еще у нее есть любимые позиции... убедись на досуге.Владимир СергеевХе Хе надо же ... с такой кашей в голове ... как ты живешь СМОРЧЕК ?? Я то не лезу Управлять Государством ... Им сейчас управляют такие тупорылые как ты .. что печально ОЧЕНЬ печально ... надеюсь время таких БЕЗГРАМОТНЫХ управленцев канет в лету. Живи **Сморчок**ГусЕнаА ты, очевидно, право заимел....оскорблять и портить деловую репутацию аппонентов прилюдно, Согласно УК, ты нанес урон мне лично в размере ..... И в глаза ты мне это скажешь? Я могу приехать прямо сегодня. Можешь мне, можешь моему мужу.АПАнатолий ПолтарУму непостижимо, что так много взрослых разумных людей считает возможным обсуждать благоглупости, которые выдает эта -------. Ну вы сами знаете кто.IKInna KuznetsovКак Вы правы!Акрам КучумовПлешивый так долго думал (не вступая в дебаты), что довёл экономику страны к краху, учитывая антинародные законы принятые его личной ручной ГДумой и введя новые сроки выхода на пенсию... гореть ему рядом с алкашом...Владимир EвтушенкоГде крах экономсики, а вместе с ним толпы голодных безработных?: Врать надо уметь.Владимир EвтушенкоА не лучше упокоить тебя ряджом с твоим предком Кучумом?Людмила АнисинаУровень ответов всегда показывает ,а каков интеллект автора,кто развит и умён, кто на уровне третьеклассника занимается писаниной на гаражных заборах. Не отвечайте пожалуйста мне,я надписи на заборах не читаю)))Владимир EвтушенкоБраво!Владимир EвтушенкоА зачем ходить на дебаты с извечными клоунами, ипа Жирика? Создавать пиар ничтожествам это не дело президента.Игорь ВОСТОКОВНа дебаты Путин пойдёт не Президентом, а только кандидатом в Президенты.Владимир EвтушенкоДа это полнятно. Но у него должность президента уже была. И это все знают.Владимир Самойленкона дебаты можно пойти с равным себе. накропайте хоть одну фамилью равного Путину. алё. наглосаксы. к вам вопрос.Николай ЗайчиковНу ксюша конечно лошадь и мерзавка но тут она права на все 100 %Алексей АКЗайчиков , что ты , что Петушенко , что драная кобыла - вы не стоите не больше моих старых ,выкинутых носков , не то что Путина.Николай Зайчиковдебил алешенька ак , Что-то ты петушок драный сегодня поздно закукарекал . Ты с гусыней даже твоих старых выкинутых носков не стоите . Одна соска , другой петух драный. Ты урод мне больше не пиши отвечать дегенерату и красному драному петуху больше не буду.ГусЕнаМожет хоть теперь он удавится?:) Кал ЗайчиковВладимир EвтушенкоГолубец АК , что ты , что Гусена , что драная кобыла - вы не стоите не больше моих старых ,выкинутых носков , не то что доброго слова, подонок.ГусЕна" Петушенко":)))Алексей АКНе , не удавится - у амебы нет шеи.))) АЕвтюху- петуху , и так не долго воздух отравлять- когда- нибудь пукан лопнет и заплесневелые мозги вывалятся..... А Путину , не с кем вести диалоги , так как лозунги плесени подрейтузной , что у "красных" , что у либералов сына электрика, что у прочей вони - под копирку одинаковы еще со времен СССР. ..Для этих захребетников была создана Госдума, где они должны были решать государственные вопросы - они решают свои !ГусЕнаЭто верно. Прямая линия показала:1. Система НЕ работает.2. Народ ждет халявы.Алексей АКЛюбой народ ждет халявы...Народу во все века ,и во всех государствах - правительство было что то должно! Особенно то , которое выбрало тупое большинство , как на Украине-еврея с английским гражданством ! Не слишком ли много стало евреев - в открытую уничтожающих славян!?...Но больше всего всех благ ждут ,тупые выродки , тунеядцы и прочие захребетники - этим то ТОЧНО - все должны !Николай ЗайчиковБыстрее тебя порвут задницу , не знаю есть ли у тебя шея или нет , но задница есть точноГусЕнаЯ еврейка. Что мне ждать от государства? Не мешало бы:) Зачем мне уничтожать славян? Это невыгодно. Зачем мне дураки? это таки расточительно.Алексей АКЯ говорю, о тех евреях, которые рулят на Украине...Ротенберги строили мост не взирая на санкции...да и у меня были не плохие учителя евреи....Частенько ,из- за выблядков страдают народы.Алексей АКЗайчиков - тупое быдло ! Не вздумай размножаться ! Государство не прокормит такое стадо тупых грызунов .Николай ЗайчиковПетушок с рваной попой . уж таким как ты точно размножаться преступление . От дебила и дегенерата только дебил и дегенерат родиться может . Хорошо что ты петух с рваной опой и от тебя урода никто родиться не может.Алексей АККроликов , у меня с детьми все нормально , каждый умнее тебя, выблядка-однозначно!))ГусЕнаА ему давно уже ампутировали все что можно:) Кастратик:)Николай Зайчиковпетух дырявый , ну не верю . Ты что вопреки природы забеременил ?Алексей АКЗа меня то не беспокойся , у меня все по человечески , это тебя два петуха зачали.Николай ЗайчиковНу алешенька , мало того что с рваной опой так у тебя еще и память дырявая . Ты же сам на днях мне писал . Давай мириться . я красный дырявый петух . Что маразматик уже не помнишь . что вчера тут говорил . Кстати извини . но зад дырявить это уже не по человечески.ГусЕнаЗаметь, Слава, у Кал Кроликова мысли только о " петухах"...У кого чего болит:))Алексей АКМириться?))) А ты что , утырок навозный, поумнел что ли?)))Или ты , тупое быдло, внезапно человеком стал и до моего уровня поднялся? Ты же тупое прозападное дерьмо, не понимающее , что тебя , задрота, разводят ! Ты- тупое мясо! Кобыла, по твоему права? Что ты, что она - вы одного поля ягода.Алексей АКДа ничего у него не болит ! Зайчиков , просто тупица- кугут местного разлива с трусливой задницей! Такой же засеря, как и его "лидер" Платоха . Эти сраные "рэволюционеры" уже надоели .Владимир EвтушенкоЭко у тебя, педераста, пукан рвёт, раз даже мои комментарии не читаешь, а поливаешь, падаль, меня помоями наравне с фашисткой гусеницей.Владимир EвтушенкоАК ты тупое быдло ! Не вздумай размножаться ! Государство не прокормит такое стадо тупых грызунов .Владимир EвтушенкоАк-голубец, у меня с детьми все нормально , каждый умнее тебя, выблядка-однозначно!))Владимир EвтушенкоЗа меня то не беспокойся , у меня все по человечески , это тебя два петуха зачали.Владимир EвтушенкоЗа меня то не беспокойся , у меня все по человечески , это тебя два петуха зачали.Владимир EвтушенкоИли ты , тупое быдло, внезапно человеком стал и до моего уровня поднялся? Ты же тупое прозападное дерьмо, не понимающее , что тебя , задрота, разводят ! Ты- тупое мясо! Кобыла, по твоему права? Что ты, что она - вы одного поля ягода.Николай ЗайчиковНу петух драный и разкукарекался , что в очередной раз очко поправили и ты уже героем стал . Избави Бог до твоего уровня подниматься , пидар ты старый , так и будешь с рваной жопой ходить . Ты даже не тупое мясо , ты красный , как ты мне написал . петух рваный и твое место у параши Вот там и кукарекайДмитрий ДемочкинУважаемые кремлеботы? Откуда взялось у нас еще 350 миллионов людей,которые взяли ипотеку?)))))))) У нас всего 146. и далеко не каждый брал ипотеку.))) Это что? Он в каком мире?https://www.yapfile s.ru/show/2571029/9277804c3ef73b2f3630d260127bf526.mp4.htmlВладимир Eвтушенко350 миллионов кредитов взяли. Но это не значит, что все они на ипотеку. У некоторых людей взято по 5-9 кредитов.Николай ЗайчиковСоска и жиденький понос гусыня , ты с рваным петухом не дождетесь , скорее ему раздерут опу , а ты обсосешься и лопнешь от усердия . Вот так вот жиденький зелененький понос .Владимир EвтушенкоГусена фашистский аутсайд.ГусЕнаА ЕбутушонкО-фашисткий лидер. Потомок Бандеры.И замашки и манера себя вести-копия Бандеры.Владимир EвтушенкоА Гусеница-фашистская феминистка. Потомок Бандеры.И замашки и манера себя вести-копия Бандеры, так же люто ненавидевшего СССР, как ты, мразь геббельсовская. Любой антисоветчик в РФ это падаль нацистская.Елена КозловаЕвтушенко и Зайчиков закрыли себя от лайков. Так поступают только трусливые брехуны. Неужели вы такие?Николай Зайчиковелена козлодуева , а мне надо ли твой бред читать и свое время на тебя козлятина тратить ?ГусЕнаОни еще хуже:)))ГусЕнаИ сразу же Кал Кроликов метнул дерьмо на вентилятор, хотя, Вы, по-сути , ничего такого не сказали:)Комментировать
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