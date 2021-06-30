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Ответ Ксюше Собчак, почему Владимир Путин не ходит на политические дебаты

Ответ Ксюше Собчак, почему Владимир Путин не ходит на политические дебаты

Бедность не порок "У нас представить, что Путин с кем-то выйдет на дебаты – невозможно.

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петр курносенко
Люди, Вы что серьёзно считаете ксюшу общак человеком? Это существо даже обезьяной назвать нельзя, обезьяны обидятся.
Евгений С
во-первых, в момент дебатов он работает, а не треплет языком; во-вторых, он даёт огромное преимущество, фору другим кандидатам. 1) во время выборов работать он не должен, не имеет права, а должен уйти в неоплачиваемый отпуск. 2) обсуждать серьезные вопросы с серьезным кандидатом - это не на удобные и заранее отобранные вопросы умничать. По итогам вполне может поиметь бледный вид и макаронную походку. Так что придумайте другие "благородные" причины...
Василий Иванович
Тупорылый, каждый год ВВП отвечает в прямом эфире на тысячи вопросов от любого человека, в том числе от западных СМИ. Там он излагает свою точку зрения на внешние и внутренние проблемы и как их решать. А сраться с оппонентами как Трамп с байденом на так называемых дебатах, или становиться на колени жопой к стадиону - это для клоунов и шоуменов типа Урганта с лошадью. Хочешьразвлечься на шоу с лошадями-сходи в цирк
Владимир Eвтушенко
Где за все эти годы на ТВ был хоть один серьёзный кандидат в президенты? Собчак? И что, ради пиара мрази Собчак должен был ВВП придти на ТВ? Вы в своём уме?
Николай Зайчиков
Ну излагать он излагает только вот с решениями у него его изложение не сходится .
Игорь ВОСТОКОВ
Согласен,ведь будут заданы неудобные вопросы,которые волнуют большинство,а не только на срежиссированные, как на ответах Президента по телевидению.
Дмитрий Фактурович
Ошибка которую совершил Собчак - это воспитал дуру-дочку.
Inna Kuznetsov
Собчак соверщил много ошибок - вляпался в Нарусову и родил эту МРАЗЬ. Она не дура, а обыкновенное НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСКОН ДНО!
Ирина Власова
"Дура" для собчачки это почти комплимент - подлая, беспринципная, циничная, оголтелая дрянь, подпевала всякой шушере русофобской. Можете, поискать в интернете, как она подростком командовала папочкой, возмутившись, что его друзья не встали, когда эта 13-летняя соплюшка вошла в комнату. Какое уж тут "воспитание". А ребенка Платона очень жаль, что родился у этой суконки. Один плюс у нее, наконец то призналась, что Путин не является ее крестным, на этом фейке она долго "ездила".
Виктор Василенко
она далеко не дура , посмотрите как эта стерва и в политике и во всяческих " шоу " везде засунула свой нос и имеет с этого хороший капитал......ну а когда наступит время "ч " быстренько с мамой свалят за бугор где хранят бабосы и теплые квартиры ...
Владимир Eвтушенко
Ошибаетесь, мразь породила мразь, такую же, как он сам с нарусовой.
Дмитрий Демочкин
"Люди! Вы ЛОХИ! " - (В.В. Путин.)
Inna Kuznetsov
И это, увы, верно.
Виктор Василенко
частично ....
Владимир Eвтушенко
А за клевету не боишься отваетить? Путин не мой кумир, но лишь подлец будет приписывать человеку, любому, то, что он не говорил. Значит, ты лжец, подлец и клеветник.
Людмила Анисина
Ксения давно выросла из состояния Ксюши,поэтому особенно смешно слушать её пошло-глупые вопросы. Кто-то из умных людей сказал о ней.что живёт она громко и назойливо.В этом она вся и есть.
Наталья Андросова
А я согласна с Собчак в этом вопросе. В
Inna Kuznetsov
Это Ваше право (соглашаться с Собчак), но никому эти дебаты не нужны, потому что Путин их наверняка выиграет - очень умен и видит весь спектр проблем. Да и с кем дебаты? - с этой распущенной девкой (Собчак). с прокисшим Зюгановым, с шизофреником Жириновским и т.д. Молодые еще не подросли, а остальные себя уже проявили. А эта мерзость (Собчак), мечтательница о власти, может дискутировать - с навальным (как имя нарицательное),
testorr
В каком вопросе, разве не Ксюша Собачка обсирала Путина на дебатах в 2018, не давая ему своим ором даже рот открыть???? Вы дибилы, вы в каком мире живете, если трехлетней давности истории не помните?????
Людмила Анисина
она и маньяком педофилом с радостью дискутирует,лишь бы громко и навязчиво проявиться)))
Людмила Анисина
она и маньяком педофилом с радостью дискутирует,лишь бы громко и навязчиво проявиться)))
Inna Kuznetsov
Она посмела даже о Дне Победы что-то гнусное выплеснуть! Чему удивляться?! - гены (с доминирующим ДНК сенатора от неведомой ей Тувы, ложью влезшей в семью Собчака). Две твари!
Владимир Eвтушенко
То есть, вчы такая же мразь, как и Собчак?
ГусЕна
Собчак хочет стать Опрой. России хватило ее проекта " Дом -2"...
Walery
Зачем и что такое дебаты для действующего Президента? Что и кому должен разъяснять Президент, если его мы видим каждый день в работе. Дебаты для новичков, возжелавших стать главой огромной страны - один меченный уже попробовал и где его страна? Дебаты для новичков - лучше узнать их - кто и что он, что хочет и как это будет делать. А Ксюша Собчак дура... и говорить с ней зрителей не уважать.
pg_shkirin петр
в дебатах участвуют кандидаты в президенты, считаю отказ от дебатов-трусость кандидата.
Walery
Ну, и чего боится кандидат?
Виктор Василенко
с автором не согласен на 100% , по началу Путину было действительно не за чем ходить на дебаты , ибо его рейтинг был внушительно высок , сейчас это далеко не так ...
Walery
Дебаты - рейтинг, какая связь? Тебе тупой базар и обещания реальнее настоящей работы? Новый кандидат обычно говорит "надо, надо", и как сделать это "надо" он не знает, так как на такой работе никогда не работал (например платошкин)..
Владимир Eвтушенко
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Владимир Сергеев
А чё Вам Платошкин ?? Вон у пиндосов Рейган артист руководил Страной .. Трамп тоже никогда не руководил Страной ... У чехов Вацлав Гавел . в Польше вообще электрик был Президентом ... А по сути еще до начала выборной кампании Администрацией Президента тщательно выкашивается поле из кандидатов подбираются только те которые явно не подходят на эту роль , именно отсюда у нас и кандидаты Президенты сплошь продавшиеся .. Именно поэтому и смотрит Власть на них свысока на ШАВОК ..Ну а если появился НАСТОЯЩИЙ Президент в ход пускаются все мыслимые и немыслимые провокации... Яркий пример Грудинин ... На сегодняшний день у него прошло более 800-сот судов... Также Платошкина заранее подрезали дабы не вылез ... Какие уж тут дебаты и демократия ... А вы хлопаете в ладошки и спрашиваете а где претенденты.. ??? Кстати солнцеликий тоже с капитана начинал ..
Walery
Вы неадекватно мыслите - в Америке президент представляет не народ, а интересы денежных мешков и работает на их блага. Про демократия - вам нравится смотреть дебаты? При том, что это не научная конференция, где примерно равные по образованию обсуждают некоторые гипотезы и установленные факты. Что мы видим на Дебатах - абсолютно разные интеллектом, образованием и происхождениями люди что-то пытаются доказать или перекричать и работают только на тупую публику. Если вы любитель дебатов - помните наверное кандидата, который мешал говорить участникам посредством свистка-пищалки... Дебаты примитивны сами по себе и предназначены для оболванивания американского народа. Там гражданин ничего не решает, все решают назначенные (кем?) выборщики. Платошкин абсолютно не государственник и сразу сдаст Россию американцам, как в свое время ельцин.
ГусЕна
Плутошкин-аутсайд
Владимир Сергеев
В Америке Президент представляет интересы денежных мешков Хе Хе , неужели Вы думаете , что наш Президент представляет интересы народа ??? Судя по растущим как грибы миллиардерам ...Свисток пищалка - наверное Ваш уровень ??? Я же обьяснил , что Кандидаты У НАС подбираются таким образом чтобы такие как Вы и думали...- какие же они тупые ... так и дебаты проводят как на базаре ... В той же Америке дебаты ведут ЛИДЕРЫ гонки ибо все внимание народа только к ним.. и у них уровень достаточно высок по отношению к другим .. И только в дебатах видна позиция кандидатов . Как они понимают свою программу , как ее исполнять , реально это или нет ?? Вот Вы же даже ни разу не вникли в сущность программы , что КПРФ , что Платошкина а туда же ... хе хе мол не потянет ... Откуда Вам знать ??? ах да это Ваше мнение !!!! Пустое у Вас мнение.. Лживое... В отличие от Вас Власть это поняла и закрыла его на десять лет ... так что не переживайте ..
Владимир Сергеев
Ну еще бы Хе Хе Я бы ОЧЕНЬ удивился если бы появилось другое мнение..
ГусЕна
Ну да. Не иогу понять плутошкинцев...Но, в вообщем Вы правы по поводу дебат.
Walery
Я не воспринимаю ни одно Ваше предложение, все они похожи на дебатные, которые и слушать не хочется. Ваш платошкин сегодня т р е бу ет ухода правительства в отставку... ну не придурок ли? У него есть замена, есть проверенные специалисты?. А наши олигархи хорошо деляться (принуд. разумеется) с государством. Пример НорильсНикель. И на какие шиши по вашему Россия почти обновила все свое вооружение - самое главное что сегодня следовало сделать! Ваш платошкин способен проявить твердость в Сирии или в Карабахе... Не смешите тапочки - платошкин есть горбачев (не далекий).
Walery
По вашему мирозрению вам и собеседницу. Дебатируйте, удачи!
Владимир Сергеев
Надо же ... Ахренеть .. оказывается мы перевооружаемся за счет крох со стола Олигарха владельца Норникеля??? .. А не с наших ли налогов ?? **Олигархи хорошо делятся** Ахренеть снова ... ну да делятся уже 35% ВВП принадлежит им.. ДЕЛЯТСЯ ... а сколько уведено за Границу??? Интересно и где же такая статья в бюджете где сказано - ЭТО ПОДАРИЛИ ОЛИГАРХИ на развитие вооружений ... Бл@дь идиот .. Надо же ... оказывается твои тапочки умнее тебя
Walery
Я для вас не учитель арифметики и вы для меня второгодник в школе. Видеть не хочется. Ты не понял и не надо, а про тапочки пошутил, да? По части идиотизма со временем уточним, не обосрись только.
Владимир Сергеев
Да уж ... судя по комментам , тапочки на самом деле впереди тебя бежали Хе Хе Знаний в экономике НОЛЬ ... Амбиций - полная ЖОПА ... весь твой портрет .. Защитник Олигархов.. хренов.
Walery
Сам прочитай что ты написал и объясни - что хотел сказать то, чмо! Только и понял, что у тебя жирная жопа! Но это мне не надо, это ты к активным педикам беги и можно без тапочек. К сожалению не подскажу где они собираются, та это ты сам как нибудь, оКЕЙ? ГусЫня тебе в компанию.
ГусЕна
Хихи, Долболера-он такой:))) ИдиЕт:)
Владимир Сергеев
Ну судя по твоему интеллекту ты даже не чмо ... а УПЫРОК у которого вместо мозгов солома ..
Walery
Мели емеля! Обоснуй свои слова, а то как из подворотни гавкаешь. Я не вижу твоего интеллекта по основаниям твоего коммента от 3 июля, 0:16. Только пустые слова. И как ты так разговаривающий можешь берешься оценивать других? Твои родители были пьющие, да?
Владимир Сергеев
Чтобы увидеть у кого то интеллект , надо самому этим интеллектом или хотя бы знаниями обладать ... Судя по твоим комментариям у тебя образование ниже среднего , ибо Верить тому что Олигархи содержат Страну может только наивный или глупый , не разбирающийся ни в налоговой системе ни в других вопросах экономических взаимоотношений .. Тут одно из двух ... либо ты на самом деле ГЛУП либо слишком молод и плохо учился , коли веришь всяким сказкам ... которые рассказывают наши министры типа Димы Орешкина .. Мои родители ДОСТОЙНЫЕ люди , ... у меня самого уже давно взрослые внуки..
ГусЕна
Владимир, не обращайте внимание на этого дурачка. Он нахватался в инете верхушек, а сам туп как пробка. Ни убеждений, ни позиции. Просто ТРЕПЛО.
Walery
Верить или не верить - это я вам предоставляю! Я же обойдусь собственными знаниями. То что у тебя внуки ни о чем не говорит! Вот у твоей подруги по ее словам четверо детей, а пишет тут дребедень пьющей и неудовлетворенной женщины. Разве для этого тут место? Твои постоянные обзывания людей глупыми смешны - в лицо подобное ты никогда не скажешь, следовательно человек ты не умный, и доказательства этому в том, что ставишь себя на равных упрекать министра... кто ты? Ты сморчек вонючий и тоже туда же - управлять государством как бы рассуждаешь. Твой уровень - ГусЫня, у которой каждое второе слово - минет. И еще у нее есть любимые позиции... убедись на досуге.
Владимир Сергеев
Хе Хе надо же ... с такой кашей в голове ... как ты живешь СМОРЧЕК ?? Я то не лезу Управлять Государством ... Им сейчас управляют такие тупорылые как ты .. что печально ОЧЕНЬ печально ... надеюсь время таких БЕЗГРАМОТНЫХ управленцев канет в лету. Живи **Сморчок**
ГусЕна
А ты, очевидно, право заимел....оскорблять и портить деловую репутацию аппонентов прилюдно, Согласно УК, ты нанес урон мне лично в размере ..... И в глаза ты мне это скажешь? Я могу приехать прямо сегодня. Можешь мне, можешь моему мужу.
Анатолий Полтар
Уму непостижимо, что так много взрослых разумных людей считает возможным обсуждать благоглупости, которые выдает эта -------. Ну вы сами знаете кто.
Inna Kuznetsov
Как Вы правы!
Акрам Кучумов
Плешивый так долго думал (не вступая в дебаты), что довёл экономику страны к краху, учитывая антинародные законы принятые его личной ручной ГДумой и введя новые сроки выхода на пенсию... гореть ему рядом с алкашом...
Владимир Eвтушенко
Где крах экономсики, а вместе с ним толпы голодных безработных?: Врать надо уметь.
Владимир Eвтушенко
А не лучше упокоить тебя ряджом с твоим предком Кучумом?
Людмила Анисина
Уровень ответов всегда показывает ,а каков интеллект автора,кто развит и умён, кто на уровне третьеклассника занимается писаниной на гаражных заборах. Не отвечайте пожалуйста мне,я надписи на заборах не читаю)))
Владимир Eвтушенко
Браво!
Владимир Eвтушенко
А зачем ходить на дебаты с извечными клоунами, ипа Жирика? Создавать пиар ничтожествам это не дело президента.
Игорь ВОСТОКОВ
На дебаты Путин пойдёт не Президентом, а только кандидатом в Президенты.
Владимир Eвтушенко
Да это полнятно. Но у него должность президента уже была. И это все знают.
Владимир Самойленко
на дебаты можно пойти с равным себе. накропайте хоть одну фамилью равного Путину. алё. наглосаксы. к вам вопрос.
Николай Зайчиков
Ну ксюша конечно лошадь и мерзавка но тут она права на все 100 %
Алексей АК
Зайчиков , что ты , что Петушенко , что драная кобыла - вы не стоите не больше моих старых ,выкинутых носков , не то что Путина.
Николай Зайчиков
дебил алешенька ак , Что-то ты петушок драный сегодня поздно закукарекал . Ты с гусыней даже твоих старых выкинутых носков не стоите . Одна соска , другой петух драный. Ты урод мне больше не пиши отвечать дегенерату и красному драному петуху больше не буду.
ГусЕна
Может хоть теперь он удавится?:) Кал Зайчиков
Владимир Eвтушенко
Голубец АК , что ты , что Гусена , что драная кобыла - вы не стоите не больше моих старых ,выкинутых носков , не то что доброго слова, подонок.
ГусЕна
" Петушенко":)))
Алексей АК
Не , не удавится - у амебы нет шеи.))) АЕвтюху- петуху , и так не долго воздух отравлять- когда- нибудь пукан лопнет и заплесневелые мозги вывалятся..... А Путину , не с кем вести диалоги , так как лозунги плесени подрейтузной , что у "красных" , что у либералов сына электрика, что у прочей вони - под копирку одинаковы еще со времен СССР. ..Для этих захребетников была создана Госдума, где они должны были решать государственные вопросы - они решают свои !
ГусЕна
Это верно. Прямая линия показала:1. Система НЕ работает.2. Народ ждет халявы.
Алексей АК
Любой народ ждет халявы...Народу во все века ,и во всех государствах - правительство было что то должно! Особенно то , которое выбрало тупое большинство , как на Украине-еврея с английским гражданством ! Не слишком ли много стало евреев - в открытую уничтожающих славян!?...Но больше всего всех благ ждут ,тупые выродки , тунеядцы и прочие захребетники - этим то ТОЧНО - все должны !
Николай Зайчиков
Быстрее тебя порвут задницу , не знаю есть ли у тебя шея или нет , но задница есть точно
ГусЕна
Я еврейка. Что мне ждать от государства? Не мешало бы:) Зачем мне уничтожать славян? Это невыгодно. Зачем мне дураки? это таки расточительно.
Алексей АК
Я говорю, о тех евреях, которые рулят на Украине...Ротенберги строили мост не взирая на санкции...да и у меня были не плохие учителя евреи....Частенько ,из- за выблядков страдают народы.
Алексей АК
Зайчиков - тупое быдло ! Не вздумай размножаться ! Государство не прокормит такое стадо тупых грызунов .
Николай Зайчиков
Петушок с рваной попой . уж таким как ты точно размножаться преступление . От дебила и дегенерата только дебил и дегенерат родиться может . Хорошо что ты петух с рваной опой и от тебя урода никто родиться не может.
Алексей АК
Кроликов , у меня с детьми все нормально , каждый умнее тебя, выблядка-однозначно!))
ГусЕна
А ему давно уже ампутировали все что можно:) Кастратик:)
Николай Зайчиков
петух дырявый , ну не верю . Ты что вопреки природы забеременил ?
Алексей АК
За меня то не беспокойся , у меня все по человечески , это тебя два петуха зачали.
Николай Зайчиков
Ну алешенька , мало того что с рваной опой так у тебя еще и память дырявая . Ты же сам на днях мне писал . Давай мириться . я красный дырявый петух . Что маразматик уже не помнишь . что вчера тут говорил . Кстати извини . но зад дырявить это уже не по человечески.
ГусЕна
Заметь, Слава, у Кал Кроликова мысли только о " петухах"...У кого чего болит:))
Алексей АК
Мириться?))) А ты что , утырок навозный, поумнел что ли?)))Или ты , тупое быдло, внезапно человеком стал и до моего уровня поднялся? Ты же тупое прозападное дерьмо, не понимающее , что тебя , задрота, разводят ! Ты- тупое мясо! Кобыла, по твоему права? Что ты, что она - вы одного поля ягода.
Алексей АК
Да ничего у него не болит ! Зайчиков , просто тупица- кугут местного разлива с трусливой задницей! Такой же засеря, как и его "лидер" Платоха . Эти сраные "рэволюционеры" уже надоели .
Владимир Eвтушенко
Эко у тебя, педераста, пукан рвёт, раз даже мои комментарии не читаешь, а поливаешь, падаль, меня помоями наравне с фашисткой гусеницей.
Владимир Eвтушенко
АК ты тупое быдло ! Не вздумай размножаться ! Государство не прокормит такое стадо тупых грызунов .
Владимир Eвтушенко
Ак-голубец, у меня с детьми все нормально , каждый умнее тебя, выблядка-однозначно!))
Владимир Eвтушенко
За меня то не беспокойся , у меня все по человечески , это тебя два петуха зачали.
Владимир Eвтушенко
За меня то не беспокойся , у меня все по человечески , это тебя два петуха зачали.
Владимир Eвтушенко
Или ты , тупое быдло, внезапно человеком стал и до моего уровня поднялся? Ты же тупое прозападное дерьмо, не понимающее , что тебя , задрота, разводят ! Ты- тупое мясо! Кобыла, по твоему права? Что ты, что она - вы одного поля ягода.
Николай Зайчиков
Ну петух драный и разкукарекался , что в очередной раз очко поправили и ты уже героем стал . Избави Бог до твоего уровня подниматься , пидар ты старый , так и будешь с рваной жопой ходить . Ты даже не тупое мясо , ты красный , как ты мне написал . петух рваный и твое место у параши Вот там и кукарекай
Дмитрий Демочкин
Уважаемые кремлеботы? Откуда взялось у нас еще 350 миллионов людей,которые взяли ипотеку?)))))))) У нас всего 146. и далеко не каждый брал ипотеку.))) Это что? Он в каком мире?https://www.yapfile s.ru/show/2571029/9277804c3ef73b2f3630d260127bf526.mp4.html
Владимир Eвтушенко
350 миллионов кредитов взяли. Но это не значит, что все они на ипотеку. У некоторых людей взято по 5-9 кредитов.
Николай Зайчиков
Соска и жиденький понос гусыня , ты с рваным петухом не дождетесь , скорее ему раздерут опу , а ты обсосешься и лопнешь от усердия . Вот так вот жиденький зелененький понос .
Владимир Eвтушенко
Гусена фашистский аутсайд.
ГусЕна
А ЕбутушонкО-фашисткий лидер. Потомок Бандеры.И замашки и манера себя вести-копия Бандеры.
Владимир Eвтушенко
А Гусеница-фашистская феминистка. Потомок Бандеры.И замашки и манера себя вести-копия Бандеры, так же люто ненавидевшего СССР, как ты, мразь геббельсовская. Любой антисоветчик в РФ это падаль нацистская.
Елена Козлова
Евтушенко и Зайчиков закрыли себя от лайков. Так поступают только трусливые брехуны. Неужели вы такие?
Николай Зайчиков
елена козлодуева , а мне надо ли твой бред читать и свое время на тебя козлятина тратить ?
ГусЕна
Они еще хуже:)))
ГусЕна
И сразу же Кал Кроликов метнул дерьмо на вентилятор, хотя, Вы, по-сути , ничего такого не сказали:)

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