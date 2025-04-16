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Петербургский дневник

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Handelsblatt: пошлины Трампа обойдутся Германии в 290 миллиардов евро к 2028 году

Handelsblatt: пошлины Трампа обойдутся Германии в 290 миллиардов евро к 2028 году

Развивающиеся страны пострадают от американских тарифов еще больше Введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлины на импорт обойдутся экономике Германии в 290 миллиардов евро к 2028 году.

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