Handelsblatt: пошлины Трампа обойдутся Германии в 290 миллиардов евро к 2028 году

Развивающиеся страны пострадают от американских тарифов еще больше Введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлины на импорт обойдутся экономике Германии в 290 миллиардов евро к 2028 году.
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