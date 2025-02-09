⚡️🇺🇦Кадры очередной «дороги смерти» с уничтоженной техникой боевиков ВСУ💥 #УничтоженнаяТехника #ВСУ.
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⚡️🇺🇦Кадры очередной «дороги смерти» с уничтоженной техникой боевиков ВСУ💥 #УничтоженнаяТехника #ВСУ.
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