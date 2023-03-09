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Косачев: отзыв закона об иноагентах перекрывает путь тем, кто хотел использовать его как повод для цветной революции в Грузии

Косачев: отзыв закона об иноагентах перекрывает путь тем, кто хотел использовать его как повод для цветной революции в Грузии

Отзыв грузинскими властями закона об иностранных агентах перекрывает путь тем, кто хотел использовать его как повод для цветной революции на территории закавказской республики.

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