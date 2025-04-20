Лидера по легализации мигрантов из Узбекистана проверит прокуратура.

Иллюстрация: REX Аргументы экс-главы узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова о заселении России узбеками настолько безобразны в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР), сообщает REX 18 апреля.