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«iDeaWay»

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Добавьте цифрового питомца на свой iPhone

Добавьте цифрового питомца на свой iPhone

Когда речь заходит о новых технологиях, в первую очередь в глаза бросаются яркие элементы. Конечно, главным украшением iPhone 14 Pro является динамический остров — вырез камеры, который адаптируется в зависимости от того, как вы используете iPhone.

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