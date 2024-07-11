В Петербурге началось пленарное заседание Парламентского форума БРИКС

Сообщили в пресс-службе Совета Федерации В четверг, 11 июля, в Петербурге началось пленарное заседание Х Парламентского форума БРИКС на тему «Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия», сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
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