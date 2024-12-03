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Тайны подземелий «Южмаша»: что Киев пытался спрятать от «Орешника» под землей

Тайны подземелий «Южмаша»: что Киев пытался спрятать от «Орешника» под землей

Тайны подземелий «Южмаша»: что Киев пытался спрятать от «Орешника» под землей Юлия СоколоваПочему ракетный удар новейшей баллистической ракеты «Орешник» пришелся именно по заводу-гиганту в Днепропетровске (Днепре укр.

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