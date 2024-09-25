Небензя: Россия будет продолжать СВО, пока существует киевский режим

Постпред России при ООН заявил, что спецоперация продолжится, если Запад не позволит избавиться от киевского режима мирным путём.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Прилёт шатнул полгорода": Столбы огня от Киева до Одессы. Под "Искандерами" вспыхнули мосты, важнейшие заводы, железная дорога
- К такому не готовят даже диверсантов: Четверо русских срочников месяц искали своих в окружении ВСУ. Стали известны подробности подвига
- "В военное время это преступление": Никита Михалков не спустил депутату хитрость со службой на СВО
Свежие комментарии