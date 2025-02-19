Юрий Ильинов Никакого трёхступенчатого плана по урегулированию конфликта на Украине США не предлагали - Лавров Распространяемый западными и украинскими СМИ якобы предложенный США трехступенчатый план по урегулированию конфликта на Украине является фейком, никакого плана американцы на переговоры в Эр-Рияд не привозили. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи, Марко Рубио подтвердил. Появившаяся в ряде западных и украинских СМИ информация, что Вашингтон якобы предложил России урегулировать конфликт за три этапа, включающие прекращение огня, проведение выборов и подписание документов, является недостоверной. На прошедших переговорах вообще никакие планы не обсуждались, стороны решали общие вопросы по дальнейшему взаимодействию и просто знакомились. Хотя договорились запустить сам процесс по урегулированию. Как только США назначат переговорщика и сообщат нашим, Москва тут же определится со своим участником процесса. Сегодня мы налаживали отношения с США и небезуспешно, — заявил Лавров. Кроме того, Россия ранее предупредила, что ни на какое перемирие или прекращение огня не пойдет, боевые действия будут длиться до подписания основных документов, если до этого вообще дойдет дело. Между тем Зеленский собирается в Саудовскую Аравию, чтобы на переговорах с наследным принцем узнать из первых рук, о чем же на самом деле говорили на переговорах США и Россия. У нелегитимного «президента» Украины паранойя, ему кажется, что Вашингтон и Москва уже договорились за его спиной, но в заявлениях этого специально не указывают. Впрочем, наши знают об этом и ничего не имеют против.

Юрий Ильинов Пока Россия и США ведут переговоры по Украине в Саудовской Аравии, Зеленский обсуждает вопрос урегулирования с Эрдоганом На фоне встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии, которая, по мнению многих экспертов, должна стать отправной точкой для процесса мирного урегулирования на Украине, глава киевского режима прилетел в Турцию. Согласно сообщению канцелярии турецкого президента, в Анкаре проходит двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. Что характерно, темой переговоров также является урегулирование украинского конфликта. Напомним, что в Эр-Рияд представители киевских властей приглашены не были. При этом Зеленский заявил, что не примет никаких итогов встречи России и США, так как они не будут согласованы с Украиной. В то же время весьма сомнительными выглядят и его сегодняшние переговоры с президентом Турции. Ранее Зеленский заявлял, что намерен обсуждать с Эрдоганом «гарантии безопасности», которые могла бы предоставить Анкара Киеву. Всё это выглядит как «имитация бурной деятельности», чтобы скрыть тот факт, что ключевые игроки не собираются учитывать мнение киевского режима в процессе предстоящих геополитических изменений. К слову, из этого процесса исключена и Европа. При этом российские власти заявили, что не видят смысла приглашать Брюссель к обсуждению дипломатического урегулирования, пока ЕС не перестанет вооружать украинскую армию.