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Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Светлана Ходченкова и Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Светлана Ходченкова и Мария Кожевникова

Пока календарная весна не превратилась в фактическое лето, отечественный бомонд продолжает ютиться в закрытых помещениях, позируя фотографам на презентациях, бьюти-бранчах, торжественных ужинах и прочих мероприятиях из тайной жизни пчёл отечественного бомонда.

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