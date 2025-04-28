Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Светлана Ходченкова и Мария Кожевникова

Пока календарная весна не превратилась в фактическое лето, отечественный бомонд продолжает ютиться в закрытых помещениях, позируя фотографам на презентациях, бьюти-бранчах, торжественных ужинах и прочих мероприятиях из тайной жизни пчёл отечественного бомонда.