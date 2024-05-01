В России назревает новая серьезная проблема - лжебеженцы из соседней страны обложившие данью россиян. Аресты следуют один за другим

АНГЕЛ АНГЕЛ

Суда по засилью пришлыми Мариуполя то наши парни герои освобождают территории для переселения средней азии, кавказцев на исконные Русские земли, на все готовое и воевать не надо и земли плодородные на все готовенькое их ввозят наш власть... Так что смысла СВО я при такой миграционной политике не понимаю. А она нам простому народу это надо????