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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В России назревает новая серьезная проблема - лжебеженцы из соседней страны обложившие данью россиян. Аресты следуют один за другим

В России назревает новая серьезная проблема - лжебеженцы из соседней страны обложившие данью россиян. Аресты следуют один за другим

Интересная жизнь с Vera Star Пока все внимание властей сосредоточено на мигрантах из числа выходцев из Средней Азии и Закавказья, в стране зреет еще одна, не менее острая проблема - выходцы из сумасшедшего хутора, которые под видом беженцев просачиваются в Россию, принося вместе с собой свои уродливые традиции взращенные на всяких Майданах и убийстве мирных граждан.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Суда по засилью пришлыми Мариуполя то наши парни герои освобождают территории для переселения средней азии, кавказцев на исконные Русские земли, на все готовое и воевать не надо и земли плодородные на все готовенькое их ввозят наш власть... Так что смысла СВО я при такой миграционной политике не понимаю. А она нам простому народу это надо????
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32 мин.
С
Сердитый
Что делать и кто виноват?? проблема создана нашей добротой и плохой работой соответствующих органов.
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21 мин.
Людмила Чепайкина
Безграмотный текст! Читать невозможно. Автор-то сам откуда?
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4 мин.

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