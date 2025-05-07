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Крымская газета

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В Крыму за счет средств из внебюджетных источников был проведен ремонт 150 подъездов МКД

В Крыму за счет средств из внебюджетных источников был проведен ремонт 150 подъездов МКД

В Крыму за счет средств из внебюджетных источников был проведен ремонт 150 подъездов МКД, эти работы продолжаются в многоквартирных домах Алушты, Большой Ялты, Феодосии и Белогорского района.

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