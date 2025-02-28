Эмманюэль Макрон назвал главную ошибку Европы в начале СВО

Alex Zim

ЕС сильно испугался при начале СВО, а теперь Макроша сильно осмелел. Хотя радоваться нам нечему, ибо враг остался врагом, просто заходить начал с другой стороны. Очень надеюсь, что В.В. видит опасность внезапной "дружбы" с подлейшим врагом и приготовился.