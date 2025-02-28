Президент Франции выступил в Елисейском дворце Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце, подверг критике первоначальную позицию Европы относительно военного присутствия на Украине.
Эмманюэль Макрон назвал главную ошибку Европы в начале СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Zim
ЕС сильно испугался при начале СВО, а теперь Макроша сильно осмелел. Хотя радоваться нам нечему, ибо враг остался врагом, просто заходить начал с другой стороны. Очень надеюсь, что В.В. видит опасность внезапной "дружбы" с подлейшим врагом и приготовился.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии