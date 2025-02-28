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Петербургский дневник

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Эмманюэль Макрон назвал главную ошибку Европы в начале СВО

Эмманюэль Макрон назвал главную ошибку Европы в начале СВО

Президент Франции выступил в Елисейском дворце Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце, подверг критике первоначальную позицию Европы относительно военного присутствия на Украине.

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Комментарии
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Alex Zim
ЕС сильно испугался при начале СВО, а теперь Макроша сильно осмелел. Хотя радоваться нам нечему, ибо враг остался врагом, просто заходить начал с другой стороны. Очень надеюсь, что В.В.  видит опасность внезапной &quot;дружбы&quot; с подлейшим врагом и приготовился.
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