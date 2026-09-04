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Царьград

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ЕС пригрозил Сербии осложнениями отношений из-за похорон Ратко Младича

ЕС пригрозил Сербии осложнениями отношений из-за похорон Ратко Младича

В Брюсселе подчеркнули, что прославление военных преступников недопустимо для стран-кандидатов.Белград предупредили о возможных негативных последствиях для отношений с Евросоюзом в связи с предстоящей церемонией прощания с Ратко Младичем.

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