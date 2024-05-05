История и археология: Как изобретение эксцентричного Никола Теслы свело его в могилу: «Башня мечты»

Блестящий физик, инженер и изобретатель Никола Тесла был одним из самых выдающихся умов в истории. Его жизнь не была лёгкой, а к её концу Тесла остался без гроша в кармане и проводил всё своё время в парке в компании голубей, размышляя над математическими уравнениями и научными проблемами.