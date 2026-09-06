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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму за лето составили 332 протокола за нарушение пожарной безопасности

В Крыму за лето составили 332 протокола за нарушение пожарной безопасности

В условиях особого противопожарного режима к ответственности привлекли 248 крымчан, 70 должностных и 14 юридических лиц,сообщили в ГУ МЧС России по РК.

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