Может ли действительно большое количество пыли проломить шкаф сверху? Начнет ли такое количество пыли уплотняться, становясь по плотности равной стене или потолку?

Может проломить, не сомневайтесь. Плотность пыли — ну, примем очень примерно за 50 кг/м3 (строго говоря, плотность пыли разделяют на истинную, кажущуюся и насыпную, но мы сейчас в такие детали вдаваться не будем).
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