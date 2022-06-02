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Названы причины, по которым автоледи чаще всего попадали в аварии в Москве

Названы причины, по которым автоледи чаще всего попадали в аварии в Москве

С начала этого года женщины-водители в Москве спровоцировали более 350 ДТП. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу, уточнив, какие именно нарушения правил дорожного движения чаще всего становились причинами таких аварий.

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