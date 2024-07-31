В России назвали неминуемое последствие убийства главы политбюро ХАМАС

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании неминуемо приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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