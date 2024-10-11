Белоруссия продолжит выплачивать пенсии военным из СССР

Военные пенсионеры, которые были уволены с военной службы в СССР и Белоруссии, сохранят право на получение пенсий и их выплату даже после выезда из страны, 11 октября пишет пресс-служба президента Белорусси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии