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Воронежские новости

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30 воронежцев заразились COVID-19 за прошедшую неделю

30 воронежцев заразились COVID-19 за прошедшую неделю

За период с 31 августа по 6 сентября 2026 года в регионе зарегистрировали 30 случаев заболевания COVID-19 (1,3 на 100 тыс.

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