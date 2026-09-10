30 воронежцев заразились COVID-19 за прошедшую неделю

За период с 31 августа по 6 сентября 2026 года в регионе зарегистрировали 30 случаев заболевания COVID-19 (1,3 на 100 тыс.
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