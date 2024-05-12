Российская туристка в Германии была удивлена местным обычаям

Германия - страна с богатым культурным наследием и уникальными обычаями. Российская туристка, посетившая эту страну, столкнулась с несколькими вещами, которые отличаются от привычных для нее норм и обычаев.
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