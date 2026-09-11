Сила в правде
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Сила в правде

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Путин в Нью-Дели: европейские войска на Украине означают войну с Россией

Путин в Нью-Дели: европейские войска на Украине означают войну с Россией

11 сентября в Нью-Дели Путин назвал ввод европейских войск на Украину войной. Рядом — цифры по ВВП, 30 тысяч санкций и старый газ по 150 долларов.

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