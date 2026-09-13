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У «МЮ» 1 победа в 4 последних дерби с «Сити» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» с трудом удается набирать очки в домашних матчах против «Манчестер Сити». Сегодня команда Майкла Кэррика потерпела поражение со счетом 0:1 в 4-м туре АПЛ.

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