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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

89 подписчиков

В помощь туристам: где скачать треки Большой Крымской тропы для навигаторов

В помощь туристам: где скачать треки Большой Крымской тропы для навигаторов

Карты маршрутов Большой Крымской тропы теперь можно скачать в навигационные сервисы и приложения, которые установлены на вашем смартфоне.

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