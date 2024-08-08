Стало известно об открытой ВСУ охоте на жителей Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. Об этом рассказал «Звезде» сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов, его слова телеканал приводит в Telegram.
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