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Стало известно об открытой ВСУ охоте на жителей Суджи

Стало известно об открытой ВСУ охоте на жителей Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. Об этом рассказал «Звезде» сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов, его слова телеканал приводит в Telegram.

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