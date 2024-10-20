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Царьград

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Молдавия выбирает президента и решает, куда двигаться - на Запад или Восток

Молдавия выбирает президента и решает, куда двигаться - на Запад или Восток

В стране проходят сразу два важных политических события - выборы главы государства и референдум об евроинтеграции, в рамках которого жители страны могут позволить депутатам изменить Конституцию республики.

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