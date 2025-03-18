По Украине внезапно "ударили" Франция и Италия: Сделка на €40 млрд повисла на волоске

Bloomberg пишет, что пакет помощи ЕС Украине вряд ли одобрят на этой неделеАгентство Bloomberg узнало от своих источников, что Франция и Италия запросили дополнительные подробности плана по предоставлению Украине помощи на сумму 40 млрд евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии