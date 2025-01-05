Политнавигатор На фоне событий в Сирии России тем более нужно не откладывать бескомпромиссные меры по миграционной политике.
В России появились гетто, живущие по законам гор – Коц
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
По рынкам России пусть пройдут и посмотрят кто там управляет, одни обезьяны всем заправляют, в нашей стране уже давно гетто инородное присутствует, чиновники нашей власти продались полностью и отстаивают интересы инародцев, а не русскоязычного местного населения, и высказывания нашего президента, о том что без инародцев мы не справимся, полная поддержка с его стороны, в этом направлении. Рыба гниёт с головы
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2 час.
Андрей Павлов
"Выдворять нелегалов смогут начальники линейных отделов полиции на транспорте...". Смешно. Неужели дядя Турал с начальником не договорится? Никаких прокладок в виде начальников быть не должно. Закон должен быть такого плана: нарушил - на выход. Чтобы адвокаты дяди Турала ничего сделать не могли. Никакого равноправия с мигрантами быть не должно. Неужели в Саудовской Аравии или Южной Корее понаехавшие имеют равные права с коренными? Вот и сидят понаехавшие там тихонько. Это у нас они раздухарились. Чувствуют поддержку власти. Елки им не нравятся, намаз в рабочее время подавай... Оборзели в хлам. Или у нас "это другое"?
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1 час.
Игорь Василевский
А на рынках свои собиралы для наших чиновников и местных властей. Ежедневно, без всяких квитанций, с продавца берется фиксированная сумма. И куда она потом вливается, в чьи карманы? И кто эти потоки контролирует? И с чьего позволения? Был в одном крупном городе вначале 2000х муниципальный рынок, на 800 мест. При курсе бакса в 25руб ежедневно с места бралось по 1 000 руб. По совокупности бесконтрольно в чей то карман вливалось почти 800 тыс баксов. Русских среди продавцов не было. Вернее, продавали, среди хохлушек да молдаванок, и русские. А вот места выкупались всякими ИП Мамеговыми да прочими оглы. И что, за 25лет что то поменялось? Да. мамедовы сами встали к весам без налоговой регистрации... А это означает, что мы своими деньгами спонсируем разул мигрантов и их поддерживающих чиновников и прочих депутатов всех мастей...
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1 час.
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