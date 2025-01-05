В России появились гетто, живущие по законам гор – Коц

РР Русский Россиянин По рынкам России пусть пройдут и посмотрят кто там управляет, одни обезьяны всем заправляют, в нашей стране уже давно гетто инородное присутствует, чиновники нашей власти продались полностью и отстаивают интересы инародцев, а не русскоязычного местного населения, и высказывания нашего президента, о том что без инародцев мы не справимся, полная поддержка с его стороны, в этом направлении. Рыба гниёт с головы

Андрей Павлов "Выдворять нелегалов смогут начальники линейных отделов полиции на транспорте...". Смешно. Неужели дядя Турал с начальником не договорится? Никаких прокладок в виде начальников быть не должно. Закон должен быть такого плана: нарушил - на выход. Чтобы адвокаты дяди Турала ничего сделать не могли. Никакого равноправия с мигрантами быть не должно. Неужели в Саудовской Аравии или Южной Корее понаехавшие имеют равные права с коренными? Вот и сидят понаехавшие там тихонько. Это у нас они раздухарились. Чувствуют поддержку власти. Елки им не нравятся, намаз в рабочее время подавай... Оборзели в хлам. Или у нас "это другое"?