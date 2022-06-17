Миньоны угнали самолёт в новом трейлере «Миньоны: Грювитация»

Ещё больше миньонов заказывали? Киностудия Illumination представила свежий трейлер анимационного фильма «Миньоны: Грювитация», в котором жёлтые непоседливые существа снова ввяжут себя в нелепые приключения, угонят самолёт и встретятся с юным Грю.