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Аргументы и Факты

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Дмитриев: Евросоюз и Британия должны знать свое место в роли вассалов

Дмитриев: Евросоюз и Британия должны знать свое место в роли вассалов

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, позиционируя себя как «средние державы», должны осознавать своё положение в качестве вассалов.

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