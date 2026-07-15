Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, позиционируя себя как «средние державы», должны осознавать своё положение в качестве вассалов.