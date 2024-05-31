В рамках проекта «Лето в Москве» 1 и 2 июня пройдут соревнования по сап-поло

Победителей соревнований ждут денежные призы В ближайшие выходные в Москве в рамках фестиваля «Рыбная неделя» пройдут соревнования по рыбной ловле и сап-поло, выступления артистов на сцене, кулинарные, творческие и спортивные мастер-классы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии