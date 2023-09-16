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Депутат бундестага направил властям Германии 11 вопросов о запрете въезда машин

Депутат бундестага направил властям Германии 11 вопросов о запрете въезда машин

До конца сентября правительство Германии обещает дать ответ, будет ли оно вводить у себя в стране санкции в отношении авто и личных вещей россиян, рассказал в интервью РБК депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

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