«А «Меркав» у них хватит?»: Ливан смеётся над ультиматумом Израиля

Вчера 18K прочитали Словно не усвоив уроки после своего позорного выступления в секторе Газа, Израиль теперь решил попытать удачу в Ливане, выдвигая 48-часовой ультиматум ливанскому правительству и ливанскому движению «Хезболла».
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