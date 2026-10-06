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Психолог объяснила, как магазины травмируют людей с лишним весом

Психолог объяснила, как магазины травмируют людей с лишним весом

Для людей с лишним весом поход по магазинам нередко оборачивается стрессом Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с "Абзацем" отметила, что регулярные походы по магазинам одежды и отсутствие подходящих размеров могут усилить депрессивное состояние людей с избыточным весом.

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