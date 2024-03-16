Что заявил Шольц после переговоров с Туском и Макроном 

Канцер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, прошедшей сегодня в Берлине, заявил об усиленной поддержке для Украины.
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