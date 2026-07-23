Погода в Приморье благоволит сегодня только Уссурийску

Лето закончилось? Приморское — нет. Сегодня, 24 июля, погоду в крае формирует атмосферный фронт, из-за которого в регионе местами пройдут небольшие дожди, а в центральных районах ожидаются умеренные осадки, сопровождающиеся грозами, сообщает PRIMPRESS.