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Погода в Приморье благоволит сегодня только Уссурийску

Погода в Приморье благоволит сегодня только Уссурийску

Лето закончилось? Приморское — нет. Сегодня, 24 июля, погоду в крае формирует атмосферный фронт, из-за которого в регионе местами пройдут небольшие дожди, а в центральных районах ожидаются умеренные осадки, сопровождающиеся грозами, сообщает PRIMPRESS.

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