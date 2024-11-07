Глава аппарата Белого дома обратился к команде Трампа по вопросу передачи власти

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев Глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс связался с руководством переходного штаба победившего на выборах президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить упорядоченный переход власти.
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