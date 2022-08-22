Бездомные собаки в городе: как проблема уличных животных решается в Петербурге

Растёт ли в Петербурге количество бездомных собак? Как власти города контролируют их здоровье и размножение? Когда, наконец, появятся государственные приюты для животных? «Душить» и отстреливать или стерилизовать и вакцинировать? — Вчера котов душили-душили, душили-душили… Эта страстная фраза Шарикова из булгаковского «Собачьего сердца», поступившего «по специальности» на должность заведующего отделом отлова бродячих животных, очень ярко отражает нечеловеческое отношение людей к бездомным собакам и кошкам 100 лет назад.