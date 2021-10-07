Премьер Латвии Кариньш рассказал о решении запретить невакцинированным посещать магазины

РИГА, 8 окт – РИА Новости. Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, рассказал на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
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