Украинские локомотивы, которые продолжают уничтожать российские военные, перевозят не только вооружение и боеприпасы, но и живую силу противника, включая резервистов и наёмников, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Кушнер считает, ч...
- ГБ Кушнер: США хотят...
- ГБ Делегация КНДР пр...
По четырем локомотивам, связанным с украинской армией. Локомотивы нельзя связать с кем то-сегодня это пассажирский с СВУ, завтра товарные вагоны с вооружением. Когда их не будет, тогда будет результат.