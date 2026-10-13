Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 441 подписчик

ВСУ почти парализованы: точные удары сносят эшелоны с боевиками НАТО

ВСУ почти парализованы: точные удары сносят эшелоны с боевиками НАТО

Украинские локомотивы, которые продолжают уничтожать российские военные, перевозят не только вооружение и боеприпасы, но и живую силу противника, включая резервистов и наёмников, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

По четырем локомотивам, связанным с украинской армией. Локомотивы нельзя связать с кем то-сегодня это пассажирский с СВУ, завтра товарные вагоны с вооружением. Когда их не будет, тогда будет результат.