Эксперт Вострухов рассказал о рисках вживления чипа Neuralink Илона Маска

Эксперт в области биотехнологий и фармацевтики Сергей Вострухов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Сергей Вострухов рассказал, что внедрение мозговых имплантов Neuralink Илона Маска кроет в себе высокие риски травматизации.
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