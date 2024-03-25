Эксперт Вострухов рассказал о рисках вживления чипа Neuralink Илона Маска

Эксперт в области биотехнологий и фармацевтики Сергей Вострухов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Сергей Вострухов рассказал, что внедрение мозговых имплантов Neuralink Илона Маска кроет в себе высокие риски травматизации.