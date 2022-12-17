Глава Нижневартовска Кощенко: разрушенный при взрыве газа дом вряд ли смогут восстановить

Пятиэтажку в Нижневартовске, где 4 декабря произошел взрыв газа, скорее всего, придется снести. Таковы предварительные данные экспертизы, окончательное заключение будет в конце декабря, рассказал в Telegram-канале глава города Дмитрий Кощенко.