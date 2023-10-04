Гетто для русских: в Латвии тотально ущемляют права русскоязычного населения

Рижский окружной суд отклонил жалобу портала TVnet, в которой оспаривалось решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) 22 мая 2023 года оштрафовать телеканал на 8500 евро за дезинформацию.
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