При обстреле Белгорода погиб 27-летний офицер СКР Михаил Конопицин

Следователь был в городе по работе, занимаясь расследованием преступлений киевского режима.Одним из погибших при обстреле Белгорода в субботу, 30 декабря, оказался офицер военного следственного отдела Следственного комитета России по Мулинскому гарнизону, старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин.
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