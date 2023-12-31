При обстреле Белгорода погиб 27-летний офицер СКР Михаил Конопицин

Следователь был в городе по работе, занимаясь расследованием преступлений киевского режима.Одним из погибших при обстреле Белгорода в субботу, 30 декабря, оказался офицер военного следственного отдела Следственного комитета России по Мулинскому гарнизону, старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин.