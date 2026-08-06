БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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$500 млн ущерба за полтора часа: «Цирконы» и «Искандеры» устроили в Киеве ночь ужаса. Досталось и немцам

$500 млн ущерба за полтора часа: «Цирконы» и «Искандеры» устроили в Киеве ночь ужаса. Досталось и немцам

Помимо крупнейшего на Украине логистического центра Novus сгорел и склад германского производителя моторных масел и автохимии Liqui Moli Ukraine Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press По данным ВВСУ, удар возмездия россияне в ночь на 5 августа нанесли 4 «Цирконами», 24 «Искандерами» и 115 БПЛА.

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Комментарии
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Олег Орлов
Себестоимость при массовом производстве резко снижается...
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