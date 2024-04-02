Утенков: Разведчики захватили позицию ВСУ у Соледара, применяя лишь дроны

Представитель предприятия «Беспилотные технологии» Иван Утенков поделился сведениями о том, что отряду разведки ВС Российской Федерации удалось организовать захват укрепления боевиков киевского режима на Соледарском участке линии боевого соприкосновения, пользуясь только БПЛА.
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