Минимальные цены на водку и коньяк в РФ могут вырасти

Министерство финансов РФ предложило внести изменения в розничные цены на алкогольную продукцию. В частности, с 1 июня 2024 года может вырасти минимальная розничная цена коньяка, бренди, водки и ликероводочных изделий.
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